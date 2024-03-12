Группа ученых из Национального института водных и атмосферных исследований, организации Ocean Census и Национального музея Те-Папа-Тонгарева во время экспедиции у побережья Южного острова в Новой Зеландии обнаружили свыше 100 новых морских видов. Об этом сообщает The New York Times.

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Уточняется, что открытие было сделано на территории 800-километрового участка впадины Баунти на глубине до 4800 метров. В общей сложности ученые собрали там около 1800 образцов различных живых организмов.

На данный момент они продолжают изучать их, но ими уже были выявлены свыше 100 новых морских видов. Среди них десятки моллюсков, головоногие, креветка, три вида рыб и новый род коралловых полипов.

«Я ожидаю, что это число будет увеличиваться по мере того, как мы будем обрабатывать все больше образцов. Думаю, что это число будет исчисляться сотнями», — считает руководитель экспедиции Алекс Роджерс.

Среди всех обнаруженных видов у ученых вызвали удивление три вида рыб, так как их считают достаточно хорошо изученными. Еще один образец они не смогли классифицировать, большинство полагает, что это, скорее всего, является новым видом коралловых полипов.