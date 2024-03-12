В двойных звездных системах реже рождаются новые планеты

С помощью Очень Большого Телескопа в Чили ученые исследовали более 80 протопланетных дисков. Оказалось, что в двойных звездных системах в созвездии Орион с меньшей вероятностью образуются большие протопланетные диски. Таких систем в нашей галактике больше всего. Это исследование поможет астрономам дополнить данные о том, как образуются планеты в разных регионах нашей галактики. Три работы опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysicals.

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Астрономы обнаружили в нашей галактике уже более 5 тысяч планет. Зачастую такие системы очень сильно отличаются от нашей. Чтобы понять, почему так происходит, исследователи космоса наблюдают за огромными газопылевыми дисками, из которых рождаются планеты.

Международная группа исследователей исследовала в общей сложности 86 звездных систем в трех разных областях нашей галактики: созвездии Телец и молекулярном облаке Хамелеоне-I, находящихся примерно в 600 световых годах от Земли, и созвездии Орион, также богатом газом облаке примерно в 1600 световых годах от нас. Там специалисты обнаружили протопланетные диски. Эти «планетные колыбели» могут простираться на огромные расстояния: в сотни раз больше, чем расстояние между Землей и Солнцем. Однако далекое расположение делает их крошечными для наблюдателя с нашей планеты. Чтобы подробно исследовать эти космические объекты, команда исследователей использовала спектро-поляриметрический высококонтрастный прибор для исследования экзопланет (SPHERE) на Очень Большом Телескопе. Эта современная система корректирует турбулентный эффект земной атмосферы. Атакамская большая [антенная] решетка миллиметрового диапазона (ALMA) дала исследователям возможность понять количество пыли, окружающей некоторые звезды.

На некоторых из этих дисков видны огромные спиральные «рукава», а на других — кольца и большие полости, которые появились при формировании планет.

Благодаря этой работе группа исследователей обнаружила, что в Орионе группы, где две и более звезд, с меньшей вероятностью появляются большие протопланетные диски — места, где рождаются планеты. При этом в галактике таких систем больше всего, а одиночные звезды встречаются реже.

Кроме того, ряд изученных протопланетных дисков оказался неровным. Вероятно, это связано с тем, что рядом с ними уже образовались массивные планеты. Их гравитация может деформировать протопланетные диски.