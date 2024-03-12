В Италии обнаружен "карманный компьютер" XI века

Сенсационной находкой поделилась историк Федерика Джиганте из Университета Барселоны, обнаружившая в музейных фондах Вероны старейший артефакт, который считается первым в мире "карманным компьютером".

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Речь идет о единственной сохранившейся византийской астролябии 1062 года - портативной двумерной модели Вселенной, которая помещалась в руке пользователя, позволяя средневековым ученым и мореплавателям рассчитывать время, расстояния, а также отображать положение звезд.

Астролябия отлично сохранилась, что позволит узнать больше о технологиях и познаниях XI века. По словам Федерики Джиганте, ею был обнаружен "не просто невероятно редкий объект", а настоящее сокровище, которое способно пролить свет на развитие астрономии и других наук в Средневековье.

На поверхности астролябии выгравированы мусульманские молитвы, а также строки на иврите. Они представляют собой перевод арабских названий астрологических знаков: Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея, Рыб и Овна.

"Это мощный аргумент в пользу происходившего на протяжении сотен лет научного обмена между арабами, евреями и христианами", - убеждена Джиганте.

Исследователи предполагают, что найденное устройство могло быть изготовлено в Аль-Андалусе, где в XI веке правили мусульмане. Не исключено, однако, что его создание связано с городом Толедо.