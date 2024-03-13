Редчайшая «зловещая» реликвия найдена в гробнице якобинского монастыря

Во Франции археологи из Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) обнаружили около 230 древних гробниц при проведении раскопок в церкви старинного якобинского монастыря в городе Морле. В захоронениях было найдено немало артефактов, в том числе уникальные по своему исполнению религиозные четки и распятия.

© Elodie Cabot, Inrap

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Inrap. Археологам удалось найти остатки монастыря со времен его основания и вплоть до Французской революции. Уже на первом этапе раскопок было обнаружено 230 гробниц, в том числе гробница губернатора Морле XVI века Пьера де Буасеона, а также сакральные предметы.

В частности, были раскопаны крайне редкие кольца, браслеты и распятия, которые были призваны сопровождать умерших в Царство небесное. Найдено большое количество религиозных четок, разных размеров и изготовленных из различных материалов: дерева, кости, камня и стекла.

"В могиле одного из умерших была обнаружена особая, уникальная бусина четок, выполненная в форме черепа, - сообщают исследователи. - Это редкий экземпляр, до сих пор не встречавшийся в Западной Европе".

Найденные в гробницах распятия были изготовлены из дерева, медного сплава и глины. Некоторые из них были уложены внутрь гроба, прямо на тела умерших, другие укладывались поверх гроба. Также были обнаружены два богатых наплечника, изготовленных из шелка и серебряной нити. Должно быть, они принадлежали людям с высоким социальным статусом.

Кстати, найденные гробницы археологи условно поделили на две категории. В первую включены отдельно стоящие гробы, число которых составило 85 процентов от общего числа захоронений. Оставшиеся 15 процентов - это гробницы, обустроенные в каменных нишах. Кстати, число похороненных в монастыре людей значительно превышает количество гробниц. Археологи говорят, что некоторые захоронения представляют собой коллективные склепы, в которых были погребены останки нескольких людей. Так, в самом крупном из них было похоронено 17 человек.

Что касается могилы Пьера де Буасеона, который, согласно письменным источникам, был одним из губернаторов Морле в XVI веке, то в ней были найдены останки человека, похороненного в богатом костюме. Уже этим его могила отличается от всех остальных, поскольку другие люди были погребены в саванах. Кроме того, под телом Пьера де Буасеона была обнаружена известь. Это указывает на профилактическую обработку его тела. Возможно, губернатор скончался от какого-то инфекционного заболевания, считают исследователи.