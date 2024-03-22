Почему Apple Vision Pro трескаются пополам?

В Интернете все чаще встречаются отзывы недовольных покупателей Apple Vision Pro. Стекло новой гарнитуры дополненной реальности якобы идет трещинами само по себе, без каких-то предпосылок. Журнал Yanko Design рассказал, почему может возникнуть такая проблема и можно ли ее исправить.

© Unsplash

Apple Vision Pro не создана с расчетом на то, что устройство будет сгибаться, но когда большую гарнитуру стягивают две лямки, человеческая голова начинает играть роль своеобразного упора. Как ни крути, нагрузка повлияет на самую уязвимую точку конструкции. Ей можно считать район переносицы, самый узкий элемент устройства. Шоколадные батончики KitKat ломаются по такому же принципу — разница лишь в том, что «шоколадка» от Apple стоит баснословных денег.

Apple не в первый раз испытывает проблемы с прочностью продуктов. Ровно 10 лет назад iPhone 6 страдал от аналогичной проблемы: смартфоны сгибались прямо в карманах своих владельцев. На Vision Pro трещина появляется почти идеально по центру стекла, причем без какой-либо на то причины. По идее, дефект не влияет на работоспособность гарнитуры, но эстетический осадок все-таки остается.

Производитель пока не выступил с официальным заявлением насчет проблемы и не прояснил причины появления трещин, но в Сети ходят несколько теорий. Некоторые пользователи заметили, что трещина практически всегда появляется рядом с LiDAR-сенсором — возможно, невидимый свет как-то ослабляет стекло. Другие утверждают, что проблема кроется в перегреве гаджета, т.к. большинство пользователей не выключают Vision Pro. Из-за этого гарнитура нагревается, и алюминиевый корпус постепенно расширяется, повреждая стекло.

Температурное расширение больше похоже на правду, чем таинственные свойства невидимого лазера, но корень проблемы лежит в самой конструкции Vision Pro. Опять же, возвращаясь к KitKat, батончик легко ломается пополам благодаря своей форме: тоненькая прослойка шоколада между двумя палочками — наименее прочная часть десерта. На Vision Pro стекло в районе переносицы уже, чем во всех других частях гарнитуры, и оно может легко сломаться от стресса.

Перегрев тоже может быть важным фактором в этой проблеме, поэтому технические специалисты рекомендуют две меры предосторожности. Первая — Vision Pro нужно отключать после использования и вынимать батарею каждую ночь, чтобы устройство не нагревалось. А вот вторая — это замена алюминия, из которого состоит корпус, на какой-либо другой материал при разработке следующего поколения Vision Pro. Не говоря уже о том, что стеклянная панель — мягко говоря, не самый оптимальный выбор в данном случае. Пластик подошел бы лучше, если бы Apple не стремилась поддерживать «премиальный» имидж.