В Уэльсе местные жители случайно обнаружили на холме загадочный серебристый столб, похожий на монолит из фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Об этом пишет телеканал Sky News.

По данным телеканала, похожие монолиты из нержавеющей стали неоднократно появлялись в различных точках планеты.

Так, в 2020 году в американском штате Юта было обнаружено сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней оно также загадочно исчезло, как и появилось. Кроме того, был найдены монолит на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния.

Появление серебристых стелл было зафиксировано и в Европе: в Великобритании на острове Уайт, в нидерландской провинции Фрисландия, в Румынии — в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава.

Данных о том, кто конкретно и с какими целями устанавливает монолиты, пока нет, отметили журналисты. Вместе с тем, представители американской арт-группы The Most Famous Artist отметили, что именно они установили монолит в Юте.