«Джеймс Уэбб» подтвердил измеренную «Хабблом» скорость расширения Вселенной

Данные с космического телескопа «Джеймс Уэбб» подтвердили вычисленную на основе наблюдений телескопа «Хаббл» скорость расширения Вселенной. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ESA).

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Еще до запуска «Хаббла» в 1990 году наблюдения с земных телескопов давали огромные погрешности в определении скорости расширения Вселенной — в зависимости от них возраст Вселенной оценивался от 10 до 20 млрд лет. Наблюдения с «Хаббла» помогли уточнить его — в результате 34 лет изучений ученые пришли к оценке в 13,8 миллиарда лет с погрешностью в 1 %. Этого удалось добиться уточнением шкалы астрономических расстояний посредством наблюдения за цефеидами. Полученная скорость расширения получила название постоянной Хаббла.

При этом данные «Хаббла» расходились с другими измерениями, которые указывают на то, что сразу после Большого взрыва Вселенная расширялась быстрее. Это расхождение ученые назвали «напряженностью Хаббла». Долгие годы предполагалось, что появилась она из-за ошибки в измерениях телескопа.

Чтобы разрешить проблему, ученые предположили, что ошибки в измерениях могут расти и становиться заметнее по мере того, как человек будет все глубже заглядывать во Вселенную. В результате более точный «Уэбб» провел дополнительные наблюдения — выяснилось, что никакой ошибки в измерениях у «Хаббла» не было.

Как отметил физик из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, обладатель Нобелевской премии Адам Рисс, подтверждение точности измерений «Хаббла» показывает, что люди «попросту чего-то не понимают в этой Вселенной». Сама хаббловская напряженность и дальше остается загадкой для ученых.