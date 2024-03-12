Названы сроки запуска китайской миссии на Марс

Китайская миссия Tianwen-3, в рамках которой планируется доставить с Марса образцы пород, будет запущена в 2030 году. Соответствующие сроки телеканалу China Central Television (CCTV) назвал старший инженер Китайской академии космических технологий Сунь Цзэчжоу, являющийся главным конструктором миссии Tianwen-1.

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По его словам, миссия Tianwen-3 предполагает два запуска тяжелой ракеты Long March 5, в ходе которого планируется доставить к Красной планете четыре аппарата: орбитальный аппарат, спускаемый аппарат, возвращаемый аппарат и установку для пуска последнего с марсианской поверхности.

Для сбора образцов грунта и бурения поверхности на глубину до двух метров предлагается использовать роботизированную руку. Не исключается участие в миссии шестиколесного ровера либо вертолета. Всего на Землю планируется доставить около 500 граммов марсианских пород.

Как указано в публикации в журнале JGR Planets, миссия Tianwen-3 может высадиться в районе Амазонской равнины, Равнины Утопия или Равнине Хриса, последняя из которых в настоящее время считается предпочтительной.

В апреле прошлого года издание SpaceNews сообщило, что Китай может включить вертолет в миссию по сбору и доставке на Землю образцов марсианского грунта.