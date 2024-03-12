Спутниковая связь Starlink заработала на смартфонах iPhone, Galaxy и Pixel

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно тестирует свою систему сотовой передачи данных на устройствах Samsung, Apple и Google. На этой неделе компания поделилась подробностями в двух документах, поданных в Федеральную комиссию по связи (FCC) США.

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Space X отмечает, что спутники успешно связались с не модифицированными устройствами Samsung, Apple и Google посредством испытаний в городских и сельских районах. Испытания также проводились в помещениях, на открытом воздухе, при ясном небе и под покровом деревьев. Технология также позволила компании отправлять и получать сообщения через традиционные SMS, а также через X и WhatsApp. В испытаниях использовался спектр T-Mobile, одного из семи операторов связи, сотрудничающих с SpaceX. В Канаде компания заключила партнерские отношения с Rogers.

В этом месяце генеральный директор SpaceX Илон Маск в социальной сети X поделился тестами, показавшими максимальную скорость загрузки 17 Мбит/с. Хотя сеть ориентирована на обмен сообщениями, она будет расширяться и поддерживать голосовые услуги, просмотр веб-страниц и для нужд Интернета вещей («IoT»), говорится в письме.

Стоит отметить, что SpaceX проводила испытания в течение двух месяцев в Редмонде, штат Вашингтон, Маунтин-Вью, штат Калифорния, и Канзас-Сити, штат Канзас. В начале января компания запустила свои первые спутники Direct to Cell.