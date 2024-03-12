Найдены следы самых ранних землетрясений в истории Земли

Ученые из Университета Виктории в Веллингтоне составили подробную геологическую карту зеленокаменного пояса Барбертона – региона в Южной Африке, где сохранились породы архейской эры (3,5-3,1 млрд лет назад). В ходе исследования был найден фрагмент глубоководного морского дна возрастом 3,3 млрд лет.

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Анализ пород помог ученым лучше понять, как выглядела молодая Земля. Считалось, что поверхность планеты была настолько слабой, что на ней не могли образоваться твердые плиты. Но новые данные опровергли эту теорию. На самом деле, заявили ученые, молодую планету постоянно сотрясали сильные землетрясения, вызванные скольжением одних тектонических плит под другие.

Особенности коры зеленокаменного пояса Барбертона долгое время озадачивали исследователей. Слои, характерные для мелководья, обнаруживались на вершинах скал, блоки вулканической породы, кремния и песчаника были перемешаны между собой.

Сравнив эти породы с образцами из сейсмически активной зоны Новой Зеландии, ученые пришли к выводу, что они подверглись мощным землетрясениям и оползням. В результате катаклизмов отложения с суши и мелководья смешались с глубоководными слоями.

Эти землетрясения являются самыми ранними из всех известных в истории Земли. Кроме того, ученые обнаружили в поясе Барбертона огромное количество вулканического пепла. Возможно, происходившие там извержения и сопутствующие удары молний создали условия, подходящие для появления основных органических молекул, сообщает The Conversation.

Другое исследование показало, что в Атлантическом океане появится «огненное кольцо». Это случится через 20 миллионов лет.