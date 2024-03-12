В павильоне Сбера на выставке «Россия» покажут возможности ИИ

Посетители павильона Сбера на выставке «Россия» с 13 по 15 марта смогут попробовать искусственный интеллект (ИИ) в действии, сообщает пресс-служба Сбера.

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Посетители узнают, как AI-технологии упрощают жизнь человека, помогают развиваться и заботиться о здоровье. Также в павильоне пройдут мастер-классы и лекции от экспертов Сбера, института искусственного интеллекта AIRI и других.

В павильоне с помощью умных AI-зеркал желающие смогут увидеть себя в разных образах. Также в павильоне оборудуют XR-зону с генерациями от ИИ, в которых посетители смогут выбрать фон и сфотографировать на нем или записать видео.

С помощью нейросети GigaChat можно будет создать изображение в разных стилях, сочинить текст и попробовать другие возможности нейросети.

«Искусственней интеллект наделяет суперсилами каждого человека — и мы покажем, как именно», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он добавил, что в павильоне можно будет сгенерировать картинку или текст, сделать футболку и банковскую карту с уникальным изображением от нейросети Kandinsky.

«Приглашаю всех посетить наш павильон на ВДНХ, даже тех, кто уже был у нас в гостях, так как ближайшие три дня - с 13 по 15 марта - будут посвящены уникальным инновационным возможностям искусственного интеллекта, о которых еще несколько лет назад можно было только мечтать», — сказал Ведяхин.

В рамках общефедерального события «День искусственного интеллекта» в павильоне 13 марта пройдет панельная дискуссия с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра экономического развития РФ Максима Решетникова и других руководителей бизнеса и представителей науки.