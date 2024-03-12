Ученые исследовали скрипку Паганини с помощью рентгена

Французские ученые провели рентгеновский анализ скрипки XVIII века. Скрипка, получившая собственное название Il Cannone (пушка), была любимым инструментом исполнителя-виртуоза и композитора Никколо Паганини.

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Скрипка была изготовлена мастером Джузеппе Бартоломео Гварнери (дель Джезу) в 1743 году. Паганини играл на ней на протяжении нескольких десятилетий. После его смерти в 1840 году она стала собственностью его родного города Генуя.

Эксперты из Европейского центра синхротронного излучения (ESRF) в Гренобле просканировали инструмент. Они намерены создать точную 3D-модель скрипки, позволяющую рассмотреть детали размером до миллионной доли метра. Такая модель будет полезна для будущей реставрации изделия.

Еще одна цель исследования – раскрыть секрет «волшебного» звучания скрипки.

«Это исключительный инструмент с точки зрения его звуковых качеств. С помощью этих данных мы надеемся лучше понять, почему», – отметил глава исследования Пол Таффоро.

Детальный анализ рентгеновских снимков займет несколько месяцев. Важно, что исследование было неинвазивным и не причинило никакого ущерба инструменту, сообщает AFP.

В 2021 году ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Страдивари. Оказалось, что мастер обрабатывал инструменты специальным химическим составом.