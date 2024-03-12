«Яндекс» выплатил «белым» хакерам 70 млн рублей в 2023 году

Представители Яндекс сообщили, что корпорация в 2023 году выплатила «белым» хакерам 70 миллионов рублей за уязвимости, найденные в сервисах и инфраструктуре техногиганта.

Интересно, что показатели аналогичных выплат за 2022 год почти вдвое меньше. Компания связывает это с запуском конкурсов по различным направлениям программы Bug Bounty с повышенными выплатами.

Так, в конкурсах иногда можно получить суммы, в десять раз превышающие обычные вознаграждения. Помимо этого, отмечается рост числа участников охоты за багами.

Один из конкурсов, которые Яндекс приводит в пример, был посвящён защите пользовательских данных: исследователи пытались найти бреши, способные привести к раскрытию конфиденциальной информации.

В этом году корпорация планирует выделить не менее 100 миллионов рублей на выплаты этичным хакерам. Яндекс рассчитывает привлечь больше внешних специалистов и дополнительно усилить безопасность своих сервисов. Итоги Bug Bounty за 2023 год представлены на инфографике:

© «Яндекс»

В общей сложности в программе участвовали 528 экспертов, которые сгенерировали 763 отчёта о багах (378 были уникальными). Все критические уязвимости разработчики уже устранили.

Самые крупные выплаты составили 12 млн, 7,5 млн и 3,7 млн рублей.