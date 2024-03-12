В РФ показали iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra в стиле Vision Pro и Cybertruck

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar анонсировала новую коллекцию смартфонов, которые были вдохновлены Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck.

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Флагманский iPhone 15 Pro Vision представляет собой модифицированный смартфон в стиле гарнитуры смешанной реальности Apple. Задняя панель с цветной ювелирной эмалью получила дизайнерские решения, отсылающие к Vision Pro: вентиляционные отверстия, датчики, оттенок синего с экрана EyeSight и цветовые акценты гарнитуры. Стоимость смартфона варьируется от 489 тыс. до 549 тыс. руб. в зависимости от выбранной конфигурации. Такая модель доступна в ограниченном тираже в количестве 99 экземпляров.

Samsung Galaxy S24 Ultra Cyber, в свою очередь, выполнена в духе электрического пикапа Tesla Cybertruck. Смартфон обладает прочным корпусом из авиационного титана и декоративной белой полосой из эмали, символизирующей свет фар. Стоимость базовой модели составляет 539 тыс. руб., в то время как версия с 1 ТБ памяти обойдется уже в 589 тыс. руб.