Самка ската, живущая без самца 8 лет, внезапно принесла потомство

В Приморском океанариуме самка красного хвостокола, живущая без самца 8 лет, родила троих детенышей. Как сообщает пресс-служба центра, их появление вызвало удивление даже у опытных биологов: случаи партеногенеза (оплодотворения без самца) у этого вида происходят довольно редко.

Несмотря на то, что новорожденные скаты еще маленькие, у каждого из них уже прослеживается свой характер. Одна из девочек ведет себя активно и проявляет любопытство, а две другие проводят время более спокойно.

Специалисты отмечают, что скаты растут довольно быстро — малыши станут полноценными взрослыми особями уже через 2-3 года. Их размер достигнет 60-80 см в диаметре.

В пресс-службе отметили, что отличительной особенностью хвостоколов является ядовитый шип, который находится на хвосте. У новорожденных скатов он плотно прижат к хвосту и спрятан за специальной кожаной оболочкой.