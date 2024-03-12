Гибридная система будет работать по технологии 5G.

Об этом со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам пишет газета «Известия». В публикации отмечается, что инициатором выделения частот для гибридных сетей связи выступил МТС. По заявке оператора комиссия может выделить диапазоны частот 1950-1965 МГц для передачи данных на спутники и 2140-2155 МГц для их возврата.

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Издание также отмечает интерес Tele2 к сотово-спутниковым сетям связи. В «Мегафоне» назвали их создание одним из ключевых приоритетов развития отрасли в среднесрочной перспективе.