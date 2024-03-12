Как приводняются в океане космические корабли Crew Dragon

Во вторник в 12:50 мск у побережья штата Флорида должен приводниться американский пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем Crew-7.

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На Землю возвращается российский космонавт Константин Борисов, который вошел в Crew-7 по соглашению о перекрестных полетах. Помимо него в экипаж входят американец Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.

Все они работали на МКС с августа 2023 года.

В отличие от российских "Союзов", которые именно приземляются, Crew Dragon садятся на воду в Атлантике. Без помощи двигателей, только на парашютах. И, как показывает практика, возвращение корабля едва ли не критически зависит от погоды. Были случаи, когда из-за шторма астронавтам приходилось задерживаться на орбите.

Надо сказать, что приводнение часто использовалось NASA, например, для всех спускаемых аппаратов программ "Меркурий", "Джемини" и "Аполлон" (включая Скайлэб). На этот вид посадки были теоретически рассчитаны американские шаттлы, но садились они все-таки на землю. Сейчас приводнение применяется для кораблей Dragon компании SpaceX.

Так почему астронавты приводняются? Эксперты объясняют это тем, что регионы Северной и Южной Америки крайне населенные, что делает приземление опасным. А Тихий и Атлантический океан - идеальное место для "приема" космического аппарата.

У приводнения есть плюсы и минусы. С одной стороны, специалисты отмечают, что оно гораздо комфортно для экипажа, чем приземление. Потому что вода срабатывает как амортизатор и гасит часть удара при посадке. С другой стороны, сама эвакуация спускаемой капсулы - операция довольно непростая и недешевая.

Возможность приводнения запланирована для многих будущих космических кораблей. Приводнение, по оценке экспертов, особенно актуально для аппаратов, запускаемых с прибрежных космодромов.

Ранее сообщалось, что новый российский космический корабль "Орел" получит систему спасения экипажа от аварий на старте, которая позволит аппарату приводниться в океане и обеспечить космонавтам возможность ожидания прибытия спасательной группировки. Условия позволят ждать помощи в течение 48 часов.

На станции продолжил полет экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина, астронавтов NASA Лорал О"Хары, Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс.

Справка "РГ"

Единственный в истории случай вынужденного приводнения нашего корабля произошел с "Союзом-23" в октябре 1976 года. Командир экипажа - Вячеслав Зудов, бортинженер - Валерий Рождественский. Для обоих это был первый полет.

По расчетам, приземление должно было произойти недалеко от казахстанского города Аркалык. Но спускаемый аппарат перелетел расчетную точку на 120 километров и угодил в озеро Тенгиз в паре километров от берега. Была глубокая ночь. Температура - минус 20 градусов. Выходной люк оказался под водой вместе с отверстиями дыхательной вентиляции. Через пару часов начались проблемы с воздухом. Появились признаки кислородного голодания. Покинуть аппарат было невозможно, так как внутрь хлынула бы ледяная вода...

Космонавты находились в воде около 12 часов. Драматической оказалась и эвакуация экипажа. Доставить аппарат вместе с экипажем удалось лишь вертолетами.