В Германии обнаружено крупнейшее захоронение жертв эпидемии чумы

Археологам удалось раскопать одно из самых массовых захоронений жертв эпидемии чумы в европейских странах. Находка была сделана в немецком городе Нюрнберг.

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Ученые обнаружили восемь ям, в которых находилось более ста скелетов людей разных возрастов, были и младенцы. Также специалисты извлекли из ямы обломки керамики и серебряные монетки. Подробное изучение обнаруженных предметов показало, что возраст находок совпадает со вспышками чумы, случившимися между 1622 и 1634 годами.

Некоторые из скелетов оказались окрашенными в зеленый цвет, это случилось из-за отложений металлургического завода, который построили над захоронениями.

«Подобного открытия никогда раньше не происходило, и, честно говоря, никто не думал, что такое возможно. Этот объект имеет огромное значение для города Нюрнберга», – заявила специалист Нюрнбергского департамента по сохранению культурного наследия Мелани Лангбейн.

Специалисты выяснили, что в Нюрнберге в период с 1533 по 1634 год бушевала чума, это была серия вспышек. Суммарно эпидемия унесла жизни порядка 30 тысяч жителей населенного пункта. Тел было так много, что власти вынуждены были хоронить людей за пределами местного кладбища.

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