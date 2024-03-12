Маск откроет исходный код своего чат-бота Grok

Битва титанов в мире ИИ: Илон Маск, известный своей неординарностью, решил сделать ход конем в противостоянии с OpenAI и ее чат-ботом ChatGPT.

Он объявил, что его компания xAI откроет исходный код своего чат-бота Grok, сделав его доступным для всех.

Что значит «открыть исходный код»? Представьте, что вы делитесь рецептом своего фирменного пирога со всем миром.

Любой желающий может взять этот рецепт, изменить его, улучшить или даже создать на его основе новое блюдо.

Это же самое происходит и с открытым кодом: программисты со всего мира получают доступ к «внутренностям» чат-бота, могут его модифицировать, находить ошибки и делать его еще лучше.

Почему это важно? Открытый код делает чат-боты более надежными и безопасными. Чем больше людей «смотрят» на код, тем выше шанс, что ошибки будут найдены и исправлены. Это особенно актуально для чат-ботов, которые, как Grok и ChatGPT, напрямую взаимодействуют с людьми.