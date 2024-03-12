Microsoft разрешила удалять OneDrive из Windows 10 и 11

Microsoft без лишнего шума разрешила удалять OneDrive из Windows 10 и 11
Хорошая новость для тех, кто не пользуется OneDrive!
Microsoft, наконец, дала добро на удаление этого облачного хранилища из Windows 10 и 11. Процесс довольно простой:
Отключение OneDrive
Для тех, кто просто хочет отключить OneDrive, есть простой способ: отменить его синхронизацию. Перейдите в Параметры > Учетные записи > OneDrive и отключите синхронизацию файлов.
Удаление OneDrive
Если же вы хотите полностью удалить OneDrive, то:
- Нажмите Win + R, чтобы открыть окно «Выполнить».
- Введите appwiz.cpl и нажмите Enter.
- В списке программ найдите Microsoft OneDrive.
- Выберите OneDrive и нажмите «Удалить».
- Подтвердите удаление, если потребуется.
Важно: ранее удалить OneDrive из Windows было невозможно. Эта функция, возможно, появилась из-за новых правил ЕС, которые требуют от Microsoft предоставлять пользователям больше выбора.
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