Microsoft разрешила удалять OneDrive из Windows 10 и 11

Хорошая новость для тех, кто не пользуется OneDrive!

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Microsoft, наконец, дала добро на удаление этого облачного хранилища из Windows 10 и 11. Процесс довольно простой:

Отключение OneDrive

Для тех, кто просто хочет отключить OneDrive, есть простой способ: отменить его синхронизацию. Перейдите в Параметры > Учетные записи > OneDrive и отключите синхронизацию файлов.

Удаление OneDrive

Если же вы хотите полностью удалить OneDrive, то:

Нажмите Win + R, чтобы открыть окно «Выполнить».

Введите appwiz.cpl и нажмите Enter.

В списке программ найдите Microsoft OneDrive.

Выберите OneDrive и нажмите «Удалить».

Подтвердите удаление, если потребуется.

Важно: ранее удалить OneDrive из Windows было невозможно. Эта функция, возможно, появилась из-за новых правил ЕС, которые требуют от Microsoft предоставлять пользователям больше выбора.