В чем разница между Samsung Galaxy A34 и A25

Недорогие смартфоны Samsung A34 и A25 сравнили и выбрали лучший. Эксперт YouTube-канала Quke.ru перечислил характеристики новых Samsung Galaxy A34 и A25 и проверил их в работе.

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Комплект у Samsung A34 и A25 абсолютно идентичный. Это только только провод USB-C. Дизайн тоже очень похож. Только А34 чуть больше: 6,6 дюйма против 6,5. У обоих устройств задняя панель и рамки пластиковые.

В целом же однозначно лучше из двух новинок Samsung Galaxy A34. У него, например, есть защита IP67, тогда как у А25 её вообще нет. Хотя на А25 установлен разъём для наушников, а на А34 его нет. Также ещё сканер отпечатка у А25 встроен в боковую клавишу, у А34 — в экран.

Разницы по дисплею, кроме размера диагонали, у смартфонов нет никакой. Они имеют матрицу AMOLED, разрешение Full HD, частоту обновления 120 Гц.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

С точки зрения процессора тоже удачнее оказался А34. На нём стоит MediaTek 1080 (6/8 ГБ), а на А25 — Exynos 1280 (6/8 ГБ). При этом Galaxy А34 гораздо холоднее, намного лучше подходит для игр и сложных задач.

За счёт более удачного процессора Samsung Galaxy A34 «живёт» также примерно на 20−30% дольше.

Селфи-фото не отличаются у смартфонов ничем. У А34 на фронтальную камеру при этом можно снимать в 4К, а у А25 нельзя. И это не из-за процессора, потому что Galaxy А25 умеет записывать видео на основную камеру в 4К 30 к/с.

У обоих смартфонов основная камера с оптической стабилизацией (А34 — 48 МП, А25 — 50 МП), есть ширик на 8 МП, макро на 5 МП (А34) и 2 МП (А25). В целом фото немного лучше получаются во всех условиях на Galaxy A34.

Вывод

При условии почти одинаковой цены между А25 и А34 однозначно нужно выбирать последний. У него более стабильная производительность, лучше камеры, автономность, есть влагозащита.