Стоит ли покупать MacBook Air M3

Ноутбук MacBook Air M3 протестировали в России и вынесли вердикт. На YouTube-канале Rozetked рассказали подробно о новом Apple MacBook Air на M3.

© Rozetked

В комплекте с MacBook Air M3 идёт блок питания на 35 Вт, кабель. Вообще, сейчас версия MacBook Air М3 и М2 на 13″ может считаться оптимальной. При этом сразу же отказывайтесь от версии с ОЗУ на 8 ГБ и берите с объёмом оперативной памяти на 16 ГБ.

Лучшей версией в целом может стать конфигурация MacBook Air на М3 с 16/512 ГБ. Автономность у новинки при этом осталась такой же, как у модели на М2: 15 часов сёрфинга и до 18 часов просмотра фильмов.

© Rozetked

© Rozetked

© Rozetked

© Rozetked

Вывод

Apple MacBook Air на M3 поддерживает Wi-Fi 6Е, AV1 кодек, подключение двух мониторов. Сам процессор у этого ноутбука стал значительно лучше, чем у MacBook Air на М2. В остальном никаких больше изменений нет у новинки. Если у вас есть деньги и вы хотите больше памяти, то берите 13-дюймовую версию MacBook Air на М3, а если нужен побольше экран — 15-дюймовую. Имеет смысл переходить на MacBook Air M3 только с MacBook Air на М1.