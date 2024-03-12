В Госдуме раскритиковали работу службы поддержки Telegram

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что служба поддержки Telegram не справляется с потоком жалоб пользователей, а иногда попросту бездействует.

В частности, когда речь идет о каналах, мимикрирующих под известных людей. В качестве примера Горлекин привел историю пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), желавших закрыть канал, который от их лица делал сомнительные заявления.

Но попытка отстоять свое честное имя пока ничем не закончилась: служба поддержки Telegram не отреагировала ни на одну из более чем сотни направленных ей претензий, — говорится в публикации депутата.

Горелкин привел данные учредителя мессенджера Павла Дурова, который сообщил изданию Financial Times, что пользователями Telegram стали 900 млн человек, а сам мессенджер оценивается инвесторами в $30 млрд. При этом годовые расходы Telegram на каждого пользователя не превышают $0,7.

Впрочем, Павел Дуров в том же интервью заявил, что планирует внедрять в работу Telegram искусственный интеллект <...>А уж если ИИ начнет вычислять фейковые новости и определенным образом их маркировать, тогда акции Telegram действительно могут оказаться выгодным вложением, — резюмировал Горелкин.

Ранее Антон Горелкин объяснил, что «Википедия» может быть заблокирована в РФ по требованиям закона, запрещающего рекламу или популяризацию VPN-сервисов.