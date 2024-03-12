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ИИ назвали энергозатратным

Искусственный интеллект (ИИ) может потреблять огромное количество энергии. Об этом сообщает журнал The New Yorker

В ИИ нашли уязвимость
© depositphotos.com

Журналисты издания сослались на аналитика Национального банка Нидерландов Алекса де Фриса, который подсчитал, что ежедневно популярный чат-бот ChatGPT отвечает на 200 миллионов запросов. Серверам, на которых работает сервис, для этого необходимо 500 тысяч киловатт-часов энергии.

Специалист сравнил потребление ChatGPT с количеством энергии, которое использует в год среднестатистическое хозяйство в США — 29 киловатт-часов. На основе этих данных Алекс де Фрис назвал чат-бот энергозатратным, так как тот потребляет в 17 тысяч раз больше энергии.

Аналитик отметил, что нагрузку, создаваемую ИИ на электросеть, сложно подсчитать. По оценке эксперта, если бы Google добавила в свой поиск поддержку генеративного ИИ, то энергопотребление выросло бы на 29 миллиардов киловатт-часов в год. Это больше электроэнергии, чем потребляют за год такие страны, как Кения, Гватемала и Хорватия.

В конце февраля специалисты CrowdStrike предупредили о киберпреступниках, которые захотят повлиять на выборы по всему миру с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По словам экспертов, рост активности злоумышленников в последнее время очевиден.

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