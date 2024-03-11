Исследование: будущее компьютеров за более умными программными алгоритмами

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде считают, что более умные программные алгоритмы имеют огромный потенциал и способны изменить работу современных компьютеров. Их работа опубликована на сайте Ассоциации вычислительной техники.

В своем исследовании они опирались на то, что зарекомендовавшие себя модели программирования недостаточно используют вычислительную мощность гетерогенных компьютеров, опираясь в основном на наиболее эффективные процессоры для каждой области кода. Для проверки этой теории они разработали тестовую установку, которая включала процессор ARM Cortex-A57, графический процессор Nvidia и TPU Google Edge.

В результате исследователи обнаружили, что одновременная и гетерогенная многопоточность позволила им выполнить пример кода в 1,95 раза быстрее и сократить потребление энергии на 51%. При этом они столкнулись с проблемами в разделении вычислительных задач, которые будут выполняться разными типами процессоров, и объединении их без какого-либо замедления.

Несмотря на это исследователи считают, что данная работа имеет огромный потенциал и может изменить работу современных компьютеров.