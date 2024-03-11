Crew Dragon c российским космонавтом отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно отстыковался от МКС для возвращения на Землю, трансляция велась на сайте NASA. На борту находится экипаж миссии Crew-7, в составе которого российский космонавт Константин Борисов.

Отстыковка произошла в 11:20 по времени восточного побережья США (18:20 мск). Согласно расчетам, приводнение Crew Dragon у побережья штата Флориды произойдет во вторник, 12 марта.

В составе экипажа помимо Борисова, который прибыл на Международную космическую станцию в начале августа, также астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Они провели на МКС 197 дней.

Ранее российский космонавт Олег Кононенко стал командиром Международной космической станции. Могенсен передал россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол.

5 марта корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС. На борту находились космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они пробудут на станции около шести месяцев — до середины августа.