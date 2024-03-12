Новый флагманский iPhone подешевел в России

Представленный осенью 2023 года iPhone 15 Pro рекордно подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что новый аппарат доступен на рынке за 88 тысяч рублей. Это значительное удешевление: на старте продаж iPhone 15 Pro продавали за 150-170 тысяч рублей, в середине февраля его стоимость снизилась до 115 тысяч рублей.

«Актуальный и компактный флагман наконец-то продается за вменяемый прайс», — прокомментировали событие специалисты.

Авторы издания объяснили, что подобные цены на новый флагман актуальны при доставке из-за рубежа на некоторых торговых площадках.

«Стоимость товара постоянно меняется», — заключили журналисты.

Смартфон 15 Pro получил 6,1-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты 120 герц, аппарат базируется на флагманском процессоре A17 Pro, имеет 8 гигабайт оперативной памяти. Девайс вышел с тройной камерой разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей, получил батарею емкостью 3274 миллиампер-часов.

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Ранее стало известно, что представленный 4 марта MacBook Air с чипами M3 будут продавать по цене от 145 тысяч рублей за самую дешевую версию. Самая дорогая из доступных для россиян модификаций оценена в 269 тысяч рублей.