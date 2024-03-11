Telegram рассматривает возможность внедрения чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ), рассказал создатель мессенджера Павел Дуров. Об этом пишет РИА «Новости».

Бизнесмен отметил, что планирует привлечь инвесторов для развития сервиса. В частности, добавил он, дополнительные средства позволят специалистам реализовать проекты, связанные с искусственным интеллектом.

«Это остается возможностью, если мы захотим привлечь средства, например, для реализации наших амбиций, связанных с искусственным интеллектом», — пояснил Дуров.

По его словам, специалисты в настоящее время сосредоточились на механизмах модерации. Он уточнил, что это связано с проведением нескольких президентских кампаний на планете.

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Дуров резюмировал, что искусственный интеллект будет задействован и в этой сфере, для решения ряда проблем.