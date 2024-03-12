В Финляндии создадут крупнейшую песочную батарею

В Финляндии анонсировали создание новой песчаной батареи промышленного масштаба, которая позволит отапливать целый город в течение недели во время холодных зим. Об этом сообщает New Atlas.

© Polar Night Energy

Новая батарея будет примерно в десять раз больше, чем первая аналогичная установка, работающая в Финляндии с 2022 года.

Песчаная батарея, разработанная компанией Polar Night Energy, представляет собой большой стальной бункер с песком (или аналогичным материалом), который нагревается через теплообменник, расположенный в центре. Система использует избыточную электроэнергию из сети, к примеру, генерируемую во время всплеска энергии в возобновляемых источниках.

Энергию можно хранить в песчаной батарее в течение нескольких месяцев «с очень небольшими потерями», а затем по мере необходимости извлекать ее в виде тепла, отмечает New Atlas. Теоретически ее можно преобразовать обратно в электричество, хотя и с некоторыми потерями.

В холодной Финляндии такие батареи позволяют подавать тепло в местные системы централизованного теплоснабжения. Сети труб там переносят тепло в виде горячей воды или пара для обогрева домов и различных построек. Новую песчаную батарею планируют испытать в системе теплоснабжения муниципалитета Порнайнен.

По предварительным расчетам, высота батареи составит 13 метров, а ширина - 15 метров. Батарея должна будет обеспечить выходную мощность в один мегаватт и емкость в сто мегаватт-час. Это, как заявляют в Polar Night Energy, соответствует недельной потребности Порнайнена в тепле зимой или месячной потребности в летнее время.

Предшественница этой батареи имеет размеры четыре на семь метров. Она способна накапливать восемь мегаватт-час энергии при номинальной мощности в сто киловатт.

В Polar Night Energy рассчитывают, что новая батарея поможет сократить выбросы углекислого газа в системе теплоснабжения на 160 тонн в год (на 70 процентов). Сам песок планируют получить из экологически чистых источников - он будет состоять из измельченного мыльного камня, побочного продукта другой местной промышленности. Этот материал, как утверждают в компании, сможет проводить тепло даже лучше, чем обычный песок.