От Google Podcast до Picasa: лучшие закрытые проекты Google

Google известна множеством успешных проектов, но это не значит, что компания постоянно выпускает хит за хитом. История Google знает и провальные идеи — или те, что были закрыты прежде, чем их потенциал раскрылся. Портал makeuseof.com рассказал о лучших закрытых проектах Google.

© Wikipedia

Google Podcast

Между 2010 и 2020 годами подкастинг стал весьма популярной нишей, и Google Podcast задумывался как конкурент Spotify и Apple Music. Изначально платформа запустилась в августе 2018 года: она была бесплатной для iOS и Android. Кроме того, подкасты также можно было слушать через веб-браузер. Но в 2023 Google объявила, что сервис закроется в апреле 2024 года. Подкасты переедут на страницу YouTube Music.

Stadia

Пожалуй, один из самых крупных провалов Google. Платформа Stadia, запущенная в ноябре 2019, должна была стать облачным сервисом для гейминга. Она получила солидное портфолио игр, включая серии Assassin’s Creed, FIFA и Far Cry. Пользователи могли играть несколькими способами, в том числе на ТВ и мобильных приложениях. Stadia также позволяла приобретать ежемесячные подписки на те или иные услуги, однако проект закрылся в 2023 году.

© Wikipedia

Android Auto для смартфонов

Еще один многообещающий концепт, не проживший долго. Обычно для Android Auto машина должна иметь экран, но версия для смартфонов помогала обойти это ограничение. Google запустила приложение в 2019, однако прекратила его поддержку всего три года спустя. Конечно, большинство современных автомобилей и так обладает бортовым экраном, но Android Auto для мобильников помогал владельцам старых машин.

© Play Store

Google+

Если вы бывали в Интернете в начале 2010-х, то наверняка слышали о Google+. Социальная сеть преодолела порог в 500 млн пользователей в 2012 году, хотя активными были всего 100 млн аккаунтов. Платформа позволяла обмениваться фото и внешними ссылками, комментировать посты и ставить им лайки. Проект был закрыт в 2019: на данный момент он преобразился в сервис Google Currents, нацеленный на бизнесы и предпринимателей.

iGoogle

iGoogle был одним из ранних начинаний в области персонализации рабочего пространства. Он позволял пользователям выбирать различные темы и добавлять на домашнюю страницу различные виджеты, от погоды до календаря. Проект был закрыт в 2013 году, чтобы Google смогла перебросить освободившиеся ресурсы… На разработку Google+.

© Google

Google Reader

Google Reader был одним из ранних сервисов новостной рассылки, который помогал пользователям находить контент, исходя из их предпочтений. Он продержался достаточно долго: от релиза в 2005 году до закрытия в 2013. Нечто подобное пригодилось бы и сейчас, когда в Интернете стало в разы больше информации, но эту проблему могут решить и другие инструменты.

Picasa

Picasa — онлайн-менеджер фотографий, запущенный в 2002 году. Он был не просто хранилищем для картинок, где можно было рассортировать изображения по папкам: Picasa также позволял редактировать фотографии, убирать эффект красных глаз, ретушировать освещение и поправлять контраст. В 2016 году он попал под нож, т.к. Google решила интегрировать функции платформы в Google Photos.

© Wikipedia

Google Cardboard

А вы знали, что Google развивала собственный проект в сфере VR на протяжении почти семи лет? Google Cardboard был своего рода аксессуаром для смартфона, который позволял просматривать VR-контент без дорогостоящей гарнитуры. Причем проект был весьма успешным — до закрытия в 2021 Google продала десятки миллионов наборов.