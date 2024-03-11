«Самое большое животное всех времен» оказалось физически невозможным

В 2023 году ученые нашли в Перу окаменелость вымершего кита возрастом 39 миллионов лет и решили, что он превосходил размерами всех позвоночных. Животное назвал Perucetus colossus - «колоссальный перуанский кит», но теперь исследователи сомневаются, что кит был необычайно гигантским, рассказал портал ScienceAlert.

Ученые ранее оценили массу тела этого животного где-то между 85-ю и 340 тоннами, после чего кита окрестили «самым большим существом всех времен». Но при длине от 17 до 20 метров такая масса сделала бы кита «невероятно плотным», утверждают палеонтологи Рёсуке Мотани и Николас Пьенсон.

«Для такого кита было бы непросто оставаться на поверхности воды или даже просто покинуть морское дно: чтобы что-то сделать в воде, ему приходилось бы постоянно плавать против силы тяжести», - объяснил Мотани.

В своей новой работе палеонтологи предположили, что необычно плотные кости Perucetus исказили расчеты ученых и в действительности масса тела Perucetus не превышала массу современных китов. По мнению Мотани и Пьенсона, Perucetus соответствовал кашалотам по размеру и весу.

Скелет Perucetus colossus - неполный, у исследователей нет черепа, который мог бы помочь определить рацион животного. Однако найденные окаменелые кости (набор позвонков, ребер и неполный таз) имеют необычные особенности и больше напоминают кости ламантинов, чем современных китов.

Кости ламантинов утолщены дополнительными слоями. Это уменьшает внутренние полости костей. Такое состояние (пахиостоз) также наблюдалось у вымерших морских рептилий - плезиозавров. Это помогало им регулировать плавучесть в водной среде обитания.

В отличие от современных китов, тело ламантина относительно легкое по сравнению с его скелетом. С учетом этого Мотани и Пьенсон предположили, что 17-метровый Perucetus должен весить от 60 до 70 тонн. Этот результат не может сравниться с массой в 270 тонн, которой достигают некоторые взрослые современные киты.