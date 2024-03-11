Ученые выяснили, что мех австралийского утконоса светится сине-зеленым под ультрафиолетовым излучением. Как сообщает ScienceNews, открытие сделала териолог из Нортлендского колледжа в Эшленде Паула Спет Анич и ее коллеги.

Свое исследование эксперт начала после того, как стала свидетелем свечения меха у одной из белок-летяг в дикой природе. Изучив сохранившиеся шкуры животных в Филдовском музее в Чикаго, ученые выяснили, что среди сумчатых подобное явление наблюдается только у дальнего предка утконосов и ехидн.

«Нам стало любопытно, и мы осветили шкуры утконосов ультрафиолетовым светом. И они невероятно ярко засветились зеленым и синим», — рассказала Анич.

Чтобы подтвердить свое открытие, ученые проверили шкуру утконоса, которая хранится в Государственном музее Университета Небраски. Она светилась, как и образцы из Филдовского музея. Вместе с тем шкурки ехидн и других видов не флуоресцировали под ультрафиолетом, что исключает появление особенности из-за ошибки консервации.

Ученые пока не знают, зачем утконосу нужна подобная шерсть. По предположению Анич, это помогает маскироваться от ночных хищников, которые обладают ультрафиолетовым зрением — поглощая часть излучения животные менее заметны в темноте. По другой версии, флюоресценция может помогать утконосам узнавать друг друга и общаться.