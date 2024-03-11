Запуск первой японской частной ракеты сорвался из-за случайного корабля

Запланированный запуск первой в Японии частной космической ракеты Kairos-1 сорвался из-за случайного корабля, вошедшего в опасную зону. Об этом сообщает Bloomberg.

Пуск должен был состояться 9 марта на прибрежном коммерческом космодроме Spaceport Kit, расположенном в префектуре Вакаяма, на расстоянии около 430 километров к юго-западу от Токио.

По данным Bloomberg, запуск решили перенести из-за корабля, который незадолго до старта оказался в зоне проведения полета Kairos-1.

Стартап Space One Co. попытается провести запуск 13 марта или позже, сообщил член совета директоров Кодзо Абэ.

Ракетная система Kairos-1 представляет собой четырехступенчатую пусковую установку с тремя твердотопливными ступенями и четвертой верхней ступенью, работающей на жидком топливе. Ракета имеет высоту 18 метров, ширину чуть менее 1,5 метра и массу в 23 тысячи килограммов.

Kairos-1 способна поднять 250 килограммов груза на низкую околоземную орбиту. Планируется, что ракета доставит на орбиту Земли спутник правительства Японии.