Климатолог спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур

Явление Эль-Ниньо может продлиться еще 12 месяцев, в таком случае 2024 год побьет температурный рекорд на планете и станет самым жарким в истории наблюдений.

"Скорее всего, продлится дольше, до апреля, но 2025 года. Но это не гарантировано", - заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.

Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.

Температура поверхности Мирового океана достигла рекордного уровня

Ранее "СП" писала, что полярное сияние замечено над Калининградской областью.