На Байконуре заправили корабль «Союз МС-25»

На космодроме Байконур специалисты РКК "Энергия" и других предприятий госкорпорации "Роскосмос" завершили заправку пилотируемого корабля "Союз МС-25" компонентами топлива и сжатыми газами.

После заправки корабль доставили в монтажно-испытательный корпус 254-й площадки и установили на рабочее место.

Следующий важный этап подготовки к старту - укладка грузов, доставляемых на Международную космическую станцию, проверка герметичности люков и контрольное фотографирование "Союза МС-25", монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции на поверхности отсеков и т.д.

Запуск корабля "Союз МС-25" ракетой-носителем "Союз-2.1а" планируется 21 марта 2024 года. В основной экипаж входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. Их дублеры - космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, участница космического полета из Республики Беларусь Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит.

Ранее экипажи уже примерили скафандры, протестировали их на герметичность, "опробовали" места в корабле для проверки служебного оборудования, изучения программы полета и знакомства с бортовой документацией.