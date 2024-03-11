Перечислены модели компьютеров, которые Apple улучшит в 2024 году

В начале марта 2024 года, Apple представила 13- и 15-дюймовые MacBook Air, которые компания перевела на новейшие чипы M3. Однако, как пишет MacRumors, в ассортименте американского IT-гиганта остается еще несколько моделей компьютеров, которые в 2024 году будут улучшены.

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С наибольшей вероятностью в этом году Apple переведет на М3 компьютеры Mac mini. На это указывают как ранние слухи, так и привычный 18-месячный цикл обновления Mac mini. Хотя анонс устройства ожидается в конце 2024 года, в MacRumors не исключают, что Apple может сдвинуть это событие на март 2025-го.

В июне 2023 года Apple обновила серию ‌Mac Studio и представила модель с чипом ‌M2‌. Согласно январскому отчету тайваньской аналитической фирмы TrendForce, в середине 2024 года будет выпущена новая модель Mac Studio с более мощным чипом, чем многие ожидали, M3 Ultra.

По слухам, чип M3 Ultra будет производиться на узле N3E TSMC, как и чип A18, который, как ожидается, дебютирует в линейке iPhone 16. N3E – это усовершенствованная версия 3-нм техпроцесса TSMC, предлагающая немного лучшую производительность и более высокую энергоэффективность.

Согласно некоторым инсайдам, во второй половине 2024 года Apple представит новый Mac Pro. Устройство, как и Maс Studio должно получить чип M3 Ultra. Вероятно, в Mac Pro будет использоваться «разогнанная» версия SoC с 32 производительными ядрами и 80 ядрами графического процессора.