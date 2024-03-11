В iOS 18 появится режим слухового аппарата для AirPods Pro

С выходом iOS 18 компания Apple позволит использовать беспроводные наушники AirPods Pro в качестве слухового аппарата. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на новый выпуск информационного бюллетеня Power On от известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

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AirPods уже предлагают функцию Live Listen, которая была запущена с iOS 12 в 2018 году. Эта функция, по сути, превращает iPhone в направленный микрофон, который передает звук в AirPods в реальном времени. То есть благодаря Live Listen люди с проблемами со слухом могут расположить iPhone близко к источнику звука и тем самым лучше его слышать в наушниках.

В 2021 году Apple также представила в AirPods Pro функцию Conversation Boost, которая усиливает чувствительность микрофонов наушников, чтобы пользователи могли лучше слышать людей перед собой. Некоторые исследования показывают, что Conversation Boost уже делает AirPods Pro аналогами некоторых медицинских устройств для слабослышащих.

Как именно будет называться новый режим слухового аппарата в iOS 18, и как он будет работать, Гурман не сообщил. Однако в 9to5Mac считают, что прогноз инсайдера наверняка сбудется, поскольку он уже не раз точно предсказывал анонсы Apple.