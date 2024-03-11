Цукерберг продолжил критику шлема Apple Vision Pro

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг не перестает критиковать гарнитуру Apple Vision Pro.

В беседе с Бенедиктом Эвансом из Mosaic Ventures он заявил, что «компромиссы», на которые пошла Apple, делают Vision Pro хуже Quest 3 за $500, хотя Vision Pro стоит $3500.

Эванс, сравнив Vision Pro с Quest 3, сказал, что Apple продаёт «практически то же самое», что и Meta* хочет выпустить через 3-5 лет. При этом в плане цены уже сама Apple хочет прийти к показателям Meta* в 2024-м.

Цукерберг не согласился с этим сравнением. Он считает, что Quest 3 лучше детища купертиновцев.

«Если через 3-5 лет наши устройства будут весить столько же, сколько их аналоги, или у них будет размытое изображение при движении или отсутствие точности ввода, то это будет означать, что мы двигаемся в обратном направлении», — заявил он.

Цукерберг добавил, что Apple «заплатила» за более высокое разрешение Vision Pro «другими компромиссами, которые во многих отношениях делают их устройство хуже».

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