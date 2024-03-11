В Роскачестве назвали характеристики iPhone 15 фантастическими

Благодаря закрытости iOS смартфоны Apple считаются безопаснее Android. Об этом в своем новом отчете, в котором сравниваются преимущества Android-устройств и iPhone, заявили эксперты Роскачества.

«iOS не предоставляет открытого исходного кода, как Android, а значит, система более закрыта и имеет контроль над смартфоном, приложениями и функциями экосистемы вокруг него», – заявили в Роскачестве.

Также, сравнивая обычные смартфоны и iPhone, в организации назвали аппаратное обеспечение iPhone 15 «просто фантастическим». Такой высокой оценки новинка Apple удостоилась за счет одного из лучших мобильных процессоров в отрасли. Кроме того, в Роскачестве остались довольны эргономикой iPhone: там отметили, что они, в отличие от Android-смартфонов, прекрасно лежат в руке.

Большой выбор аксессуаров и удобство экосистемы Apple также получили высокую оценку от экспертов.