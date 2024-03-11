Астрономы раскрыли природу «инопланетного» сигнала 2014 года

Сейсмологи из Университета Джонса Хопкинса проанализировали «межзвездный» сигнал, зафиксированный в 2014 году. Они не нашли доказательств того, что он связан с инопланетянами.

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В январе 2014 года в атмосферу над западной частью Тихого океана вошел метеорит. В то же время на сейсмической станции острова Манус (Папуа – Новая Гвинея) зарегистрировали колебания грунта.

В 2023 году энтузиасты обследовали дно Тихого океана в предполагаемом месте падения метеорита и нашли куски породы. Их идентифицировали как имеющие «внеземное технологическое» происхождение.

Однако авторы нового исследования установили, что метеорит на самом деле упал в другом месте. Они изучили данные станций Австралии и Палау и пришли к выводу, что космический объект находится более чем в 160 километрах от указанной точки. Найденные ранее фрагменты, вероятно, были остатками других метеоритов, которые смешались с земной породой.

«Местоположение огненного шара на самом деле было очень далеко от того места, куда океанографическая экспедиция отправилась за фрагментами метеорита», – подчеркнули эксперты.

Что касается загадочных сейсмических волн, то они «почти наверняка» являлись вибрациями от едущего по дороге грузовика. Ученые обратили внимание, что сигнал менял направление, точно соответствуя дороге, которая проходило мимо сейсмометра, сообщает Eurek Alert.

Ранее в Колумбии нашли мумию «пришельца». Сообщается, что тело обнаружили в отдаленном регионе.