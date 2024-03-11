В Tom's Hardware назвали лучшие процессоры Intel за все время

Эксперты Tom's Hardware, популярного портала, посвященного компьютерному «железу», провели ретроспективу и выбрали пять лучших процессоров Intel за всю историю компании.

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5 место: Intel 8086 — первый 16-битный микропроцессор компании, завоевавший более 85% рынка и ставший отправной точкой для архитектуры x86.

4 место: Core i5-2500K — лидер линейки Sandy Bridge, ознаменовавший новую эру доминирования Intel на рынке десктопных CPU.

3 место: Core i7-920 — один из первых 4-ядерных десктопных чипов Intel с кэш-памятью L3, Hyper-Threading и турбо-бустом.

2 место: Core i9-13900K — флагман 13-го поколения Raptor Lake, вернувший Intel часть позиций, утраченных после конкуренции с AMD Ryzen.

1 место: Core 2 Quad Q6600 — первый массовый 4-ядерный настольный процессор, открывший новую эру в истории ПК и сыгравший важную роль в популярности платформы LGA 775.

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