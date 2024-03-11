Ученые отследили одомашнивание какао

Исследователи проанализировали остатки ДНК дерева какао и некоторых компонентов, входящих в состав его масел, в керамической посуде, которая принадлежала разным культурам Южной и Центральной Америки. На основе этого ученые смогли отследить, как одомашнивалось какао. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Сейчас какао считается одним из наиболее важных для сельского хозяйства растений. Среди деревьев какао выделяют 11 генетических групп, включая сорта Criollo и Nacional. Хорошо известно, что какао впервые было одомашнено в бассейне реки Амазонки, но не было понятно, как оно распространилось по Южной и Центральной Америке.

Исследователи проанализировали 352 керамических изделия, которые принадлежали 19 культурам, находившихся на территории современных Эквадора, Колумбии, Перу, Мексики, Белиза и Панамы. Изделия были произведены от 400 до 5900 лет назад. Ученые искали в этих изделиях остатки ДНК дерева какао или метилксантинов — теобромина, теофиллина и кофеина. Также ученые проанализировали генетические данные 76 современных растений какао, чтобы соотнести с ними древние образцы.

В результате ученые показали, что уже 5 тысяч лет назад какао активно культивировали на всем тихоокеанском побережье. При этом среди древних образцов деревьев какао было огромное разнообразие, свидетельствовавшее о том, что деревья разного происхождения культивировали вместе. Исследователи отметили, что присутствие генотипов какао, характерных для Перувианской Амазонии, в изделиях культуры Вальдивии (находилась на территории Эквадора) указывает на долгий и близкий контакт между двумя культурами. Генотипы, характерные для Перувианской Амазонии, также встречались в образцах, полученных с побережья Карибского моря. Все это доказывает, что какао было широко распространено во всей Южной Америке.

Ученые считают, что исследовать генетическую историю и разнообразие современного какао важно, чтобы понять, как защитить его от вредителей, от болезней и от глобального потепления.