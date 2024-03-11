Специалисты отметили рост объема слитых персональных данных россиян

По итогам 2023 года злоумышленники слили в сеть 1,12 млрд персональных записей, что почти на 60% превысило показатели 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков компании InfoWatch.

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Аналитики отмечают, что всего из российских компаний в свободный доступ утекло 95 крупных баз данных, что на 28% больше, чем в 2022 году. Большая часть утечек стала результатом кибератак. В среднем за один эпизод сливают примерно 1,7 млн записей.

«Если говорить о количестве инцидентов, то в 2023 году оно сократилось на 15% и составило 656 эпизодов. Однако это незначительное снижение с лихвой компенсировалось растущим ущербом, который организации получают от результативных утечек», — пояснил руководитель направления аналитики и спецпроектов экспертно-аналитического центра группы компаний InfoWatch Андрей Арсентьев.

До этого директор центра мониторинга и противодействия киберугрозам IZ:SOC компании «Информзащита» Александр Матвеев предупреждал, что во время глобальных сбоев интернета в сеть могут утечь личные данные пользователей.