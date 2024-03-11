Лучший смартфон за 6 тысяч рублей: Xiaomi Redmi A3 против Realme Note 50

В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live блогер с 1,15 млн подписчиков рассказал о характеристиках Realme Note 50 и Xiaomi Redmi A3 и о том, какой из них стоит купить в 2024 году.

Версия Xiaomi Redmi A3 у эксперта была с объёмом памяти 3/64 ГБ, а вот версия Realme Note 50 — с 4/128 ГБ. С точки зрения комплектации преимущество на стороне Realme: вместе с этим телефоном вы получите защитную плёнку сразу с завода на экране (у Xiaomi её не будет), чехол (у Xiaomi тоже его нет в коробке), кабель, блок питания на 10 Вт (у Xiaomi такой же мощности).

По части производительности немного лучше Realme. У него процессор более удачный и более мощный. Запустился он тоже быстрее. Правда, пока он работает на Android 13, тогда как Xiaomi — на Android 14. На Realme Note 50 стоит Unisoc Tiger T62, на Xiaomi Redmi A3 — Helio G36. Скорости записи и чтения у них примерно одинаковые.

Экраны у смартфонов почти полностью совпадают. Это матрица IPS, частота обновления 90 Гц, разрешение HD Plus. Правда, диагональ у Realme 6,74 дюйма, у Xiaomi — 6,71 дюйма.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

Модуля NFC ни у одного из смартфонов нет, поэтому бесконтактной оплатой у вас пользоваться не получится.

Основная камера у Xiaomi имеет 8 МП, у Realme — 13 МП. И последний действительно делает немного более качественные снимки. Естественно, оба бюджетника записывают видео максимум в Full HD 30 к/с.

Вывод

Почти по всем параметрам и по работе выигрывает Realme Note 50. Единственное преимущество Xiaomi Redmi A3 — это более привлекательный внешний вид.