Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся с МКС на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX вернулся на Землю после полугода пребывания на Международной космической станции (МКС). На его борту находился экипаж миссии Crew-7, в состав которой входит российский космонавт Константин Борисов.

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Корабль вошел в плотные слои атмосферы и на высоте около 5,5 километра выпустил основные парашюты. Приводнение Crew Dragon произошло в 12:50 по московскому времени в Атлантическом океане у берегов штата Флорида.

Экипаж миссии Crew-7 находился на орбитальной станции с конца августа 2023 года. В его состав, помимо Борисова, также входят астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

Экипаж провел на орбитальной станции 197 дней. Трансляция их приземления прошла на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

5 марта космический корабль Crew Dragon американской компании Space X с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту прибыл на МКС.

Накануне этого ракета-носитель Falcon-9 стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Запуск корабля Crew Dragon с Гребенкиным на борту был перенесен на 22:53 3 марта по местному времени (6:53 4 марта — по московскому) из-за погодных условий.