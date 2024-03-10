Космонавт Роскосмоса Кононенко стал командиром МКС после астронавта Могенсена
Космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко стал командиром Международной космической станции (МКС). Он принял символический ключ от станции от астронавта ESA Андреаса Могенсена. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Сегодня мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов космонавт госкорпорации „Роскосмос“ Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Андреаса Могенсена. В ходе церемонии датчанин вручил россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол», — говорится в сообщении. Трансляцию церемонии передачи командования провела НАСА.
Астронавт Могенсен отметил опыт Кононенко в делах МКС. Астронавт считает, что оставил МКС в «лучших возможных руках». Завершение миссии астронавта ESA Андреаса Могенсена на МКС состоится завтра, с возвращением на Землю пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7. На землю вернутся: Жасмин Могбели из NASA, Сатоси Фурукава из JAXA и Константин Борисов из Роскосмоса.