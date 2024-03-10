Россиянам рассказали, чем Android лучше iPhone

Эксперты Роскачества назвали Android-устройства более функциональными и дешевыми, чем iPhone, и перечислили другие преимущества обычных смартфонов перед гаджетами Apple.

Главным плюсом Android в Роскачестве назвали то, что данная операционная система (ОС) создана на базе открытого исходного кода. Эта особенность позволяет производителям смартфонов всячески модифицировать ОС и создавать различные ее версии. Так, у нас сейчас есть версия Android Pixel UI от Google на устройствах Pixel, на OnePlus – OxygenOS и One UI на Samsung.

"Любой Android-смартфон предоставляет пользователям гибкие настройки интерфейса, чего нет на iPhone. Например, на Android можно добавлять или удалять и размещать значки в любой части главного экрана, несмотря на наличие пустого места", – заявили в Роскачестве.

Эксперты также выделили то, что нередко доступные Android-смартфоны предлагают пользователям премиум-функции вроде 5G и высококлассных камеры с зумом и HDR по относительно низкой цене.

В Роскачестве назвали идею перехода с iPhone на Android "неплохой", так как Android предлагает больше опций и большой выбор смартфонов.