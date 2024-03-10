Создан дрон с ИИ для преследования и ликвидирования людей

Инженер-энтузиаст из Сан-Франциско (США) Луис Венус за несколько часов создал воздушный дрон с ИИ, способный опознать человека по лицу и преследовать его. На подробный отчет Венуса о разработке устройства в X (Twitter) обратило внимание издание Live Science.

В разработке Венусу помог друг-программист Роберт Лукошко. За $115 (примерно 10,5 тыс. руб. по курсу на 10 марта 2024 года) они купили обычный дрон с камерой и перепрограммировали его на преследование человека. Для этого энтузиасты "научили" устройство опознавать людей по лицу при помощи технологии ИИ. При обнаружении заданного программой человека дрон резко разгоняется и летит прямо к нему, идя на таран.

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Венус и Лукошко рассказали, что создали данное устройство исключительно в развлекательных целях. Разрешения встроенной камеры хватило для того, чтобы дрон мог опознавать нужного человека в плотном пешеходном трафике примерно с 10 метров.

"Мне показалось забавной идея создания дрона, который мог бы играть с человеком в догонялки", – написал Венус.

Разработчик также признался, что то, как просто ему удалось реализовать задумку, его ужаснуло. По словам Венуса, любой человек может взять 100 дешевых дронов, привязать к ним небольшие заряды взрывчатки и натравить на обидчиков.