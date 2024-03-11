Владельцы смартфонов Huawei в России столкнулись с блокировкой WhatsApp

Популярные мессенджер WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах Huawei у российских пользователей. Об этом сообщает издание Business FM (BFM).

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С проблемой столкнулись пользователи неофициальных клиентов WhatsApp. Россияне его устанавливают по той причине, что оригинального приложения в магазине AppGallery нет. Теперь при запуске неофициальных клиентов они выдают ошибку с требованием воспользоваться оригинальным приложением. Пропустить данную ошибку невозможно, так как программа сразу закрывается вместе с диалоговым окном.

Одна из россиянок, столкнувшихся с проблемой, рассказала BFM, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) начала отключать неофициальные клиенты WhatsApp с 8 марта. До этого приложение, которым она пользовалась, на протяжении двух недель уведомляло о необходимости перейти на официальное приложение.

«Но официальную версию скачать невозможно, поскольку AppGallery не дружит с сервисами Google», – сказала недовольная пользовательница.

По ее словам, ей удалось решить проблему, установив WhatsApp из установочного файла .apk, который ей предложил «товарищ по несчастью». Она не уверена, что данная версия приложения пробудет незаблокированной долго.

В WhatsApp появилась новая функция

Эксперт Сергей Половников в разговоре с BFM заявил, что единственным решением проблемы в долгосрочной перспективе является переход со смартфона Huawei на другое устройство с Android.