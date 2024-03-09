Google рассказала, что новый смартфон Pixel получит функцию, как у iPhone
Компания Google ввела функцию отслеживания статистики батареи в бета-версии Android 14 QPR1, которая показывала количество циклов зарядки и дату производства батареи. Однако в мартовском обновлении нововведение пропало, после чего Google решила внести ясность, сообщает портал 9to5Google.
Как объясняет Google на странице отслеживания ошибок, эта функция не предназначалась для существующих устройств. Оказалось, что статистика батареи поддерживается только на еще невышедшем Pixel 8a и будущих моделях Pixel.
«Мы включаем эту страницу только на Pixel 8a и более поздних версиях, так что это работает, как и задумывалось», — говорится в блоге компании.
Тем самым в Google подтвердили скорый выход Pixel 8a. При этом до недавнего обновления эта функция работала на актуальных смартфонах Pixel, хотя статистика в некоторых случаях отображалась неточно.
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Полноценная презентация бюджетного Pixel 8a ожидается в ближайшие несколько месяцев. Предполагается, что компания покажет новинку в рамках конференции Google I/O 2024 в мае.