Новый смартфон Pixel получит функцию, как у iPhone

Компания Google ввела функцию отслеживания статистики батареи в бета-версии Android 14 QPR1, которая показывала количество циклов зарядки и дату производства батареи. Однако в мартовском обновлении нововведение пропало, после чего Google решила внести ясность, сообщает портал 9to5Google.

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Как объясняет Google на странице отслеживания ошибок, эта функция не предназначалась для существующих устройств. Оказалось, что статистика батареи поддерживается только на еще невышедшем Pixel 8a и будущих моделях Pixel.

«Мы включаем эту страницу только на Pixel 8a и более поздних версиях, так что это работает, как и задумывалось», — говорится в блоге компании.

Тем самым в Google подтвердили скорый выход Pixel 8a. При этом до недавнего обновления эта функция работала на актуальных смартфонах Pixel, хотя статистика в некоторых случаях отображалась неточно.

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Полноценная презентация бюджетного Pixel 8a ожидается в ближайшие несколько месяцев. Предполагается, что компания покажет новинку в рамках конференции Google I/O 2024 в мае.